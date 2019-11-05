Бывшему заместителю директора департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета Семену Хмельницкому, которого подозревают в госизмене, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката экс-чиновника Олега Михайлова.

«Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому комментировать его я не могу. По дате освобождения из-под стражи, то ее я тоже не могу сообщить, мой клиент категорически против разглашения любой информации о нем. Сегодня (4 ноября) в суде были неизвестные, которые кричали «Позор», звучат угрозы в его адрес. Этим людям известно о передвижении семьи клиента. Есть преследования, и все это связано с тем, что его уже публично назвали преступником», - сказал Михайлов.

В Орджоникидзевском суде также ссылаются на закрытый режим заседаний.

Задержали Хмельницкого 5 марта в Харькове. В отношении него открыто дело по ст. 111 УК (государственная измена). В СБУ заявили, что чиновник собирал и передавал информацию об организации, деятельности и финансировании религиозных общин, национально-патриотических организаций, их проектах, руководителях и харьковских чиновниках.

По данным спецслужбы, чиновника во время пребывания в России завербовал полковник ФСБ Александр Ушаков. По оперативным данным, встречи Ушакова с сотрудником Харьковского горсовета проходили в российском Белгороде, куда чиновник приезжал как турист или для участия в общественных мероприятиях.

Отметим, что выход Хмельницкого из-под стражи стал возможным после того, как в июне этого года Конституционный суд Украины признал неконституционным ч.5 ст.176 УПК, которая предусматривает, что к лицам, которые подозреваются в террористической деятельности или преступлениях против государства, может применяться только содержание под стражей. Сейчас суд может выбирать другие виды мер - домашний арест или выход под залог.