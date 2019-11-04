Во вторник, 5 ноября, через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, поэтому возможны периодические дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Завтра днем дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка.
Также днем дожди пройдут на Закарпатье.
На остальной территории Украины – без существенных осадков.
Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного.
Температура воздуха, как в апреле – + 14 + 20 градусов, на Западе и Востоке + 11 + 16 градусов.
В Киеве дождь более вероятен ночью, завтра днем – без существенных осадков. Ветер в столице также будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 + 13, днем около +15 градусов.
Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на Западе и Севере Украины.
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