Во вторник, 5 ноября, через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, поэтому возможны периодические дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра днем дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка.

Также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье.

На остальной территории Украины – без существенных осадков.

Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного.

Температура воздуха, как в апреле – + 14 + 20 градусов, на Западе и Востоке + 11 + 16 градусов.

В Киеве дождь более вероятен ночью, завтра днем ​​– без существенных осадков. Ветер в столице также будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 + 13, днем ​​около +15 градусов.

Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на Западе и Севере Украины.