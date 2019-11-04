На сайте президента Украины появилась электронная петиция №22/077630-еп с призывом уволить с должности работника Офиса генерального прокурора Константина Кулика.

Автор петиции Юрий Прокопчук отмечает, что Кулик не прошел тестирование на знание норм действующего законодательства Украины.

«По результатам экзамена среди более 1000 прокуроров 29% не сдали или не явились на экзамен. Стоит заметить, что в перечень лиц, которые не сдали экзамен, вошел прокурор Кулик К., что подтверждается официальной информации размещенной на сайте Генеральной прокуратуры Украины», - пишет он.

При этом, несмотря на неудовлетворительный результат профессионального тестирования, Кулик продолжает занимать должность и выполнять свои обязанности в обновленном Офисе генпрокурора. Это является примером двойных стандартов и неуважения ко всем работникам прокуратуры.

Автор указывает, что «прокурор Кулик К. известен не только в Украине, но и за рубежом своим скандальным коррупционным прошлым и осуществлением заказных политических расправ над оппонентами по заказу предыдущего руководства государства. Это создало условия негативного имиджа Украины в мире и вовлечение нашей страны в скандал со стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки».

«…Требуем справедливости и выполнения норм действующего законодательства, публичных обещаний и гарантий предоставленных президентом Украины и генеральным прокурором – увольнение с должности прокурора, который не сдал экзамен, не прошел переквалификацию и дискредитирует правовой имидж Украины – Кулика Константина Геннадьевича», - призвал Прокопчук.

Как сообщал ForUm, в 2016 году Кулику сообщили о подозрении в незаконном обогащении. 29 июня 2016 года детективы НАБУ провели обыски по его месту жительства.

4 июля Соломенский районный суд Киева отстранил Кулика от должности военного прокурора сил АТО. 13 июля Апелляционный суд города Киева восстановил его в должности.

14 апреля Кулик был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.