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На кладбище в польском селе Верхрата на месте разрушенного националистами украинского мемориала установили крест.

Б этом сообщил польский активист Томаш Барт, передает «Европейская правда».

«Крест установлен сегодня на месте разрушенной могилы на кладбище в с. Верхрата (Польша)», - отметил он он.

«Мы не хотим, чтобы история повторялась. У поляков и украинцев она была трагической. Мы хотим строить настоящее и будущее на тех ценностях, которые всегда были нам близки», - цитирует Gazeta Wyborcza участников мероприятия в селе Верхрата.

Мемориал был разрушен в 2016 году. Ответственность за осквернение могилы взяли на себя радикальные националисты из организации «Лагерь великой Польши» (Oboz wielkiej Polski).

Каменный крест на кладбище в Верхрате был установлен в 1993 году на могиле 13 воинов УПА, а также гражданских умерших. Памятник имел легальный статус и охранялся в соответствии с международным соглашением между Украиной и Польшей.
ForUm

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