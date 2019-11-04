В понедельник, 4 ноября, около 08:10 в Киеве на проспекте Академика Палладина, вблизи ТРЦ Lavina Mall, в результате столкновения автомобилей BMW X5 и Audi A4 погибли два человека, сообщает Информатор.
По словам полицейских, Audi выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с BMW. В результате столкновения погибли двое мужчин из Audi, еще двух человек госпитализировали в больницу.
В BMW ехал мужчина и 8-летний ребенок. К счастью, они не пострадали, их жизни ничего не угрожает.
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