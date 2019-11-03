Схема поджога Олешковского леса для дальнейшей вырубки, о которой писала Екатерина Гандзюк, рассматривается как один из ключевых мотивов нападения на нее.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на начальника следственного управления СБУ Богдана Тиводара.

Он сообщил, что в ближайшее время в этом деле ожидаются подозрения и подтвердил тот факт, что группа Сергея Торбина - осужденного организатора нападения на Гандзюк - фигурировала в этом преступлении.

«Они (группа Торбина - ред.) фигурировали также. Надеюсь, что вскоре будут подозрения именно по поджогу леса, тогда мы поговорим о конкретных лицах», - сказал Тиводар.

Он также подтвердил, что отрабатывается версия того, что создание парка Гилея, которое лоббировало руководство Херсонских администрации и совета - Андрей Гордеев, Евгений Рищук и Владислав Мангер, могло работать для покрытия схемы незаконной вырубки леса.