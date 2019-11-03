Схема поджога Олешковского леса для дальнейшей вырубки, о которой писала Екатерина Гандзюк, рассматривается как один из ключевых мотивов нападения на нее.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на начальника следственного управления СБУ Богдана Тиводара.
Он сообщил, что в ближайшее время в этом деле ожидаются подозрения и подтвердил тот факт, что группа Сергея Торбина - осужденного организатора нападения на Гандзюк - фигурировала в этом преступлении.
«Они (группа Торбина - ред.) фигурировали также. Надеюсь, что вскоре будут подозрения именно по поджогу леса, тогда мы поговорим о конкретных лицах», - сказал Тиводар.
Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.
Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.
В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.
В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.
6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.
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