З 24 до 26 жовтня можливі перебої в роботі електронних сервісів

Державна податкова служба України проведе технічні роботи, через які можливі перебої в роботі електронних сервісів.

Про це повідомила ДПС у своєму телеграм-каналі.

Регламентні та технічні роботи з обслуговування інформаційно-комунікаційних систем триватимуть із 00:00 24 жовтня до ранку 26 жовтня 2026 року.

У цей період деякі електронні сервіси податкової можуть працювати з тимчасовими обмеженнями.

ДПС закликала платників податків заздалегідь спланувати час і розподілити ресурси, щоб вчасно виконати податкові зобов’язання. Також відомство звернуло увагу на положення Податкового кодексу України, які регулюють функціонування електронного кабінету.