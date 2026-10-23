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Суспiльство

З 24 до 26 жовтня можливі перебої в роботі електронних сервісів

З 24 до 26 жовтня можливі перебої в роботі електронних сервісів

Державна податкова служба України проведе технічні роботи, через які можливі перебої в роботі електронних сервісів.

Про це повідомила ДПС у своєму телеграм-каналі.

Регламентні та технічні роботи з обслуговування інформаційно-комунікаційних систем триватимуть із 00:00 24 жовтня до ранку 26 жовтня 2026 року.

У цей період деякі електронні сервіси податкової можуть працювати з тимчасовими обмеженнями.

ДПС закликала платників податків заздалегідь спланувати час і розподілити ресурси, щоб вчасно виконати податкові зобов’язання. Також відомство звернуло увагу на положення Податкового кодексу України, які регулюють функціонування електронного кабінету.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДПСелектронні сервіси
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