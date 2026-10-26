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Трамп різко розкритикував Норвегію

Трамп різко розкритикував Норвегію

Президент США Дональд Трамп обурився тим, що не отримав Нобелівську премію миру.

Пов’язуючи недавні заворушення у Франції з міграцією, Трамп заявив, що радо прийме іммігрантів з деяких країн, але не з Норвегії, бо не отримав Нобелівську премію миру, повідомляє Reuters.

"Тож я не хочу нікого з Норвегії. Норвегія, власне, перетворилася на країну-смітник. Норвегія – відстій", – сказав він.

Він назвав її "країною лайна" і заявив, що не хоче мати з нею нічого спільного через те, що йому не дали Нобелівську премію миру як тому, хто завершив багато війн у світі.

Фото: armenpress.am.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаНорвегіяТрамппремія
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