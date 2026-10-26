В Україні в автоматичному режимі вперше без участі виконавця зняли арешт з рахунків боржника після сплати боргу

Запамʼятаємо цей історичний момент: 24 жовтня система виконавчого провадження в автоматичному режимі вперше без участі виконавця зняла арешт із рахунків боржника після сплати боргу і виключила його з реєстру боржників!

А станом на цю мить кількість таких операцій становить — 2656.

Це практичний результат кількарічної роботи команди Міністерства юстиції, Уряду та Верховної Ради. Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною.

Відтепер за визначених законом умов, якщо боржник повністю сплатив борг у провадженні на суму до 10 мінімальних заробітних плат, арешт із його майна та рахунків знімається автоматично. Не потрібно додатково звертатися до виконавця й чекати, поки той оформить відповідне рішення.

Нові правила також посилюють захист майнових прав: поріг вартості єдиного житла, на яке не може бути звернено стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.

Наша мета: цифровізація має бути не просто технологією, а реально спрощувати життя людей.

Дякую всім, хто працював над цими змінами та зробив їх можливими: команді Міністерства юстиції, колегам з Уряду й Народний депутатам, фахівцям, які розробляли та впроваджували цифрові рішення, державним та приватним виконавцям.

Андрій Гайченко