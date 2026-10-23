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Трамп запевнив, що не знає, хто обмежив доступ України до Starlink

Трамп запевнив, що не знає, хто обмежив доступ України до Starlink

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про обмеження доступу до супутникового зв’язку Starlink в Україні. Водночас він запевнив, що готовий втрутитися, якщо проблему не розв’язали.

«Я не маю жодного уявлення. Навіть якби знав, я б вам не сказав. Навіщо мені це розповідати?» — відповів Трамп на запитання журналіста, повідомляє Clash Report.

Американський президент додав, що в разі виникнення проблеми готовий її вирішити.

«Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, мені доведеться це зробити, але поки що я цього не робив. Якщо проблему не вирішено, я з ним поговорю. Я чув, що її вже вирішили», — заявив Трамп.

У ніч проти 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. За даними джерел «Інтерфакс-Україна» в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв’язок під час руху зі швидкістю понад встановлений поріг, який залежно від обладнання становив приблизно 72–161 км/год.

Обмеження ускладнили використання безпілотників-перехоплювачів та ударних БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв’язку. Міністерство оборони України проводило консультації зі США, компанією SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв’язку.

22 жовтня Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Водночас президент США не підтвердив і не спростував, чи телефонував власнику SpaceX із цього питання. Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Трамп просив Маска скасувати обмеження.

23 жовтня український волонтер Сергій Стерненко повідомив у соцмережі X, що деякі підрозділи Збройних сил України підтвердили відновлення роботи Starlink для польотів на швидкостях, які раніше перевищували встановлені ліміти. Однак, за його словами, це стосується не всіх місій: у деяких випадках обмеження залишаються чинними й продовжують порушувати роботу підрозділів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

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