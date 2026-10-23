Трамп запевнив, що не знає, хто обмежив доступ України до Starlink

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про обмеження доступу до супутникового зв’язку Starlink в Україні. Водночас він запевнив, що готовий втрутитися, якщо проблему не розв’язали.

«Я не маю жодного уявлення. Навіть якби знав, я б вам не сказав. Навіщо мені це розповідати?» — відповів Трамп на запитання журналіста, повідомляє Clash Report.

Американський президент додав, що в разі виникнення проблеми готовий її вирішити.

«Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, мені доведеться це зробити, але поки що я цього не робив. Якщо проблему не вирішено, я з ним поговорю. Я чув, що її вже вирішили», — заявив Трамп.

У ніч проти 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. За даними джерел «Інтерфакс-Україна» в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв’язок під час руху зі швидкістю понад встановлений поріг, який залежно від обладнання становив приблизно 72–161 км/год.

Обмеження ускладнили використання безпілотників-перехоплювачів та ударних БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв’язку. Міністерство оборони України проводило консультації зі США, компанією SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв’язку.

22 жовтня Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink. Водночас президент США не підтвердив і не спростував, чи телефонував власнику SpaceX із цього питання. Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Трамп просив Маска скасувати обмеження.

23 жовтня український волонтер Сергій Стерненко повідомив у соцмережі X, що деякі підрозділи Збройних сил України підтвердили відновлення роботи Starlink для польотів на швидкостях, які раніше перевищували встановлені ліміти. Однак, за його словами, це стосується не всіх місій: у деяких випадках обмеження залишаються чинними й продовжують порушувати роботу підрозділів.