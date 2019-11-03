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С начала воскресенья, 3 ноября, незаконные вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По данным ведомства, по состоянию на 12:00 позиции украинских военных 3 раза попадали под обстрел противника. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружения оккупанты не применяли.

Так, из ручных и автоматических гранатометов, а также из стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Хутор Вольный и Луганское.

Отмечается, что украинские военные дважды открывали огонь в ответ на провокации боевиков. Потерь среди подразделений Объединенных сил с начала текущих суток нет.

Напомним, в ООН подсчитали количество жертв среди гражданских на Донбассе.
ForUm

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