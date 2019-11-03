По данным Организации Объединенных Наций, в результате агрессии России на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей.
Еще около 9 тыс. гражданских получили ранения или были травмированы за пять лет войны на Донбассе.
«Убито более 3 330 мирных граждан. Ранено до 9 тыс. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи», — сообщается на странице ООН в Twitter.
Украина: шестой год войны— ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.
🛑Убито более 3 330 мирных граждан
🛑Ранено до 9 000
🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r
По оценке ООН, в результате конфликта появилась «линия соприкосновения» на территории 427 км.
Напомним, ранее в ООС подсчитали потери боевиков за месяц.
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