Во Львове усыпили 6-летнюю кобылу Фауну, которая из-за взрыва фейерверка выбежала на пешеходную часть и снесла скамейку, на которой сидела школьница.

Об этом сообщили в Каретном дворе.

В компании отметили, что в результате инцидента животное получило осколочные переломы нескольких конечностей, поэтому шансов его спасти не было.

«Ветеринар был вынужден утверждать, что полученные травмы ни в Украине, ни в странах ближнего зарубежья не лечатся. Если была бы сломана одна конечность — можно было бы продолжать бороться за ее жизнь, и мы сделали бы все для того, чтобы Фауна жила. Поэтому было принято очень сложное решение — чтобы не мучить животное, была проведена эвтаназия», — пояснили владельцы кобылы.

Напомним, 2 ноября на проспекте Свободы во Львове испуганные лошади, запряженные в туристическую карету, выбежали на центральную аллею. Карета врезалась в одну из лавок, где сидела 15-летняя девушка. Ребенок получил открытый перелом ноги. Также пострадал извозчик кареты.

По предварительным данным, лошади испугались взрыва петарды или салюта, который запускали три туриста.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 291 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил).