также в разделеОбщество
В Украину вернется тепло: прогноз погоды на 4 ноября 22
В СБУ назвали основной мотив нападения на Гандзюк 35
СБУ: Следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу Гандзюк 42
СБУ передали производство в отношении правоохранителей по делу Гандзюк 12
Журналист Бабченко покинул Украину 123
В ООН подсчитали количество жертв среди гражданских на Донбассе 17
На Донбассе за сутки 15 раз обстрелов, есть раненые 14
На всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра 42
Штаб ООС: Жители Золотого-4 находятся в безопасности после разведения войск 44
Завтра отменят ограничения на передвижение в Золотом 42
В Украину идет потепление до +17 49
Минздрав: Эпидемии дифтерии в Украине нет 22
В ГСЧС предупредили о сильных ветрах 42
Дело Гандзюк: СБУ обещает в ближайшее время показать результаты расследования 64
1 ноября. Картина дня 25
«Секс-скандал»: Яременко уходит с должности главы комитета 60
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение 77
Разведка: РФ перебрасывает на линию разграничения танки и «Гвоздики» 48

Во Львове усыпили 6-летнюю кобылу Фауну, которая из-за взрыва фейерверка выбежала на пешеходную часть и снесла скамейку, на которой сидела школьница.

Об этом сообщили в Каретном дворе.

В компании отметили, что в результате инцидента животное получило осколочные переломы нескольких конечностей, поэтому шансов его спасти не было.

«Ветеринар был вынужден утверждать, что полученные травмы ни в Украине, ни в странах ближнего зарубежья не лечатся. Если была бы сломана одна конечность — можно было бы продолжать бороться за ее жизнь, и мы сделали бы все для того, чтобы Фауна жила. Поэтому было принято очень сложное решение — чтобы не мучить животное, была проведена эвтаназия», — пояснили владельцы кобылы.

Напомним, 2 ноября на проспекте Свободы во Львове испуганные лошади, запряженные в туристическую карету, выбежали на центральную аллею. Карета врезалась в одну из лавок, где сидела 15-летняя девушка. Ребенок получил открытый перелом ноги. Также пострадал извозчик кареты.

По предварительным данным, лошади испугались взрыва петарды или салюта, который запускали три туриста.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 291 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1594 грн.
19
Теги