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Потери российских оккупационных войск на Донбассе в октябре составили 96 человек, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику», - отмечается в сообщении.

По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛДНР» и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека.

В штабе отметили, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных. То есть реальные могут быть больше, чем 96.
ForUm

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