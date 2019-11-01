Потери российских оккупационных войск на Донбассе в октябре составили 96 человек, сообщает пресс-центр штаба ООС.
«В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику», - отмечается в сообщении.
По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛДНР» и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека.
В штабе отметили, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных. То есть реальные могут быть больше, чем 96.
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