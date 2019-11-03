Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в годовщину разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки заявил, что проведение переговоров с Вашингтоном не решит проблемы Тегерана.
Об этом сообщает Reuters.
«Один из способов блокировать влияние Америки — это запретить любые переговоры с Америкой. Это означает, что Иран не уступит давлению со стороны Америки. Те, кто считает, что переговоры с врагом решат наши проблемы, на 100% не правы», — заявил Хаменеи.
Напомним, ранее Иран обвинил США в начале «кибервойны».
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