также в разделеМир
Состояние Илона Маска увеличились на $2 млрд за неделю 11
В Гонконге демонстранты разгромили офис китайского информагентства 12
Трамп уменьшил квоту на беженцев: кого примут США 20
Климатическая конференция ООН определилась с местом проведения 17
Протестующие снова вышли на улицы Гонконга 20
Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг 27
Буря в Канаде оставила без света почти миллион людей 21
На российском танкере произошел взрыв, есть погибшие 27
Более 50 солдат погибли из-за нападения на военный пост в Мали 16
В РФ вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 69
Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США 26
Вместо Brexit: В Британии началась предвыборная кампания 22
В США обвинили Россию в разжигании протестов в Чили 35
Боевики ИГИЛ избрали нового лидера 48
В Конгрессе приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа 471
Индия разделила штат Джамму и Кашмир 40
КНДР выпустила две ракеты в Японское море 20
Жертвами взрыва в пакистанском поезде стали 70 человек 16

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в годовщину разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки заявил, что проведение переговоров с Вашингтоном не решит проблемы Тегерана.

Об этом сообщает Reuters.

«Один из способов блокировать влияние Америки — это запретить любые переговоры с Америкой. Это означает, что Иран не уступит давлению со стороны Америки. Те, кто считает, что переговоры с врагом решат наши проблемы, на 100% не правы», — заявил Хаменеи.

Напомним, ранее Иран обвинил США в начале «кибервойны».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги