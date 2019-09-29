Об этом сообщает агентство IRNA.

«Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф.

Также министр вспомнил вирус StuxNet, который использовали против Ирана. Существует предположение, что StuxNet является специализированной разработкой спецслужб Израиля и США, которая направлена против ядерного проекта Ирана. В 2010 году с помощью этого вируса остановили иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.

Также Зариф отверг обвинения США о намерении Ирана вмешаться в американские выборы в 2020 году. Министр подчеркнул, что страна не отдает предпочтения какой-либо из сторон на предстоящих выборах.

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела другой страны», — добавил Зариф.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что нападение на Иран ведет к «полномасштабной войне».