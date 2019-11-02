Никакой угрозы для местного населения в Золотом-4 после разведения войск не существует.

В этом сказал командир оперативно-тактической группировки Север Олег Микац, сообщает штаб ООС в Facebook.

«Никакой угрозы для местного населения после разведения не существует ... Мы изменили только тактическое положение, но система огня, которая организована, и те меры, которые мы выполняли и выполняем, гарантированно будут давать возможность местному населению чувствовать себя в безопасности», - сказал он.

По словам Микаца, армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.

Он рассказал, что закончились пятые сутки выполнение мероприятий по разведению сторон. Три дня разводили войска из определенных мест на те места, которые подготовлены.

«Личный состав не брошен, не выведен в поля в необорудованные места, как некоторые там заявляли. Мы были готовы, готовились и готовы адекватно реагировать», - подчеркнул Микац.

Также он отметил, что накануне СММ ОБСЕ была проведена верификация зеркального разведения, и было подтверждение, что разведение фактически произошло.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

28 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого.