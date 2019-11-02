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В пятницу, 1 ноября, в Ривне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, около 14:27 автомобиль Volkswagen Passat, под управлением 37-летнего мужчины, допустил столкновение с припаркованным на обочине служебным автомобилем, в салоне которого находился экипаж полиции.

В результате столкновения транспортных средств пострадали двое патрульных и водитель Volkswagen. Правоохранители были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, у одного из них диагностировали ушиб кульгового сустава. Виновник ДТП получил рану головы и сотрясение головного мозга.

Отмечается, что от водителя Volkswagen шел запах алкоголя, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, поэтому у мужчины были отобраны образцы крови. После оказания медицинской помощи водителя отпустили.

Напомним, сегодня масштабное ДТП произошло в Киеве на проспекте Победы.
ForUm

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