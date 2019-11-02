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В Киеве утром 2 ноября вблизи станции метро «Житомирская» произошло масштабная дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как сообщается, масштабная авария произошла на проспекте Победы, на подъезде к станции метро «Житомирская».

На обнародованном видео видно, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 7 автомобилей. Один из автомобилей въехал в отбойник, еще несколько транспортных средств столкнулись между собой.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Информации о жертвах или пострадавших в результате масштабного ДТП нет.
ForUm

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