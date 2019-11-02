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Из-за сильного ветра и ливней в канадской провинции Квебек 980 тыс. человек остались без электроэнергии.

Об этом сообщает CBC.

Кроме обесточивания, непогода также привела к гибели одного человека в городе Бромонт, недалеко от границы с США. На 63-летнего мужчину упало дерево во время того, как он фотографировал другое поваленное дерево. Еще один человек получил серьезные травмы в Монреале из-за удара кирпичом, который ветром вырвало из здания.

Кроме того, из-за сильных ветров, которые иногда достигали 90 км/ч, в международном аэропорту Монреаля, вынужденно отменили и перенесли ряд рейсов.

Сейчас с последствиями непогоды борются около 600 сотрудников энергетической компании Hydro-Quebec. Им понадобится много времени, чтобы отреагировать на все 2100 инцидентов в регионе и восстановить энергоснабжение.
ForUm

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