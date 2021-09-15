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За прошедшие сутки, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.

У Шумов враг совершил обстрел из запрещенной артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 15 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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