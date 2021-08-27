За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
У Авдеевки российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.
В районе Новолуганского российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 27 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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