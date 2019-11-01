Объем транзита природного газа через Украину может сократиться из около 90 млрд кубических метров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020 году и до 30 в 2021-м.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2019 года.

«Россия активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы, которые по суммарной мощности способны полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы. В конце 2019 заканчивается действие десятилетнего соглашения между Украиной и РФ о транзите газа. Переговоры о новом контракте продолжаются и определенности ни по срокам, ни объемов транзита на сегодня нет», - напомнили в НБУ.

Благодаря транзиту газа Украина получает около 3 млрд долл. США в год.

«Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом», - говорится в сообщении.

Согласно предположениям НБУ, объем транзита может сократиться из около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года. Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем. Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и низкие объемы транзита.