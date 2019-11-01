также в разделеРелигия
Священник ПЦУ предлагает легализировать проституцию 6
На Волыни верующие УПЦ отметили 430-летие Свято-Успенского храма 7
В Черновцах депутаты поддержали запрет на проведение мероприятий ЛГБТ-сообществ 10
В Запорожье в ноябре-декабре состоится православный фестиваль 7
Более 60 приходов Западной Архиепископии подтвердили намерение перейти в юрисдикцию РПЦ 11
В Ватикане представитель РПЦ принял участие в подписании совместного документа против эвтаназии 12
Появился бесплатный аудиогид по 11 памяткам Киево-Печерской лавры 12
Греческий митрополит объяснил, зачем для решения «украинского вопроса» нужно созывать всеправославный Собор 59
Греческий богослов назвал предательством признание ПЦУ Элладской Церковью 26
Православные в субботу будут поминать умерших 48
Церковь выпустила пособие о том, как побороть алкоголизм 23
Митрополит Антоний объяснил, что означают слова Христа «кто не против вас, тот за вас» 15
В Киево-Печерской лавре открыли место подвига Иоанна Многострадального 10
Польская Православная Церковь: автокефалия для Украины возможна только каноническим путем 24
К 75-летию Митрополита Онуфрия презентуют документальный фильм «Наш Блаженнейший» 31
В РПЦ увидели опасность в крайнем либерализме 14
В УПЦ появится новая святая и праздник 27
В Запорожье священник Элладской Церкви служил с представителями ПЦУ 16

В Одессе 30 октября сотрудники епархиального отдела по благотворительности и социальному служению УПЦ провели спортивные состязания среди несовершеннолетних задержанных следственного изолятора. 

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, встреча началась с совместной молитвы. Протоиерей Андрей Полещук совершил молебен на всякое доброе дело.

По результатам соревнований участникам были вручены памятные призы.

«Это уже не первое спортивное мероприятие, проводимое сотрудниками социального отдела в Одесском следственном изоляторе. Ранее сообщалось о проведении турнира по настольному теннису. Необходимость проведения подобных мероприятий подтверждается личным интересом со стороны задержанных», - рассказали в Одесской епархии УПЦ.

Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества епархии и Государственного учреждения «Одесский следственный изолятор».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги