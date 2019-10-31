также в разделеОбщество
Долги украинцев за коммуналку снизились на 2% 10
В РФ заговорили о разведении сил по всей линии соприкосновения на Донбассе 13
Экс-главу правления ГПЗКУ задержали в Литве 32
В двух областях Украины нашли схроны с оружием 18
В организме погибшего сотрудника АП нашли психотроп 25
СБУ и ГБР проводят обыски на Николаевской таможне 17
Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ 23
Экс-замгенпрокурора просит суд восстановить его в должности 21
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском 64
В Украине отключат таксофоны 40
Основатель Bellingcat прогнозирует появление новых подозреваемых в деле МН17 55
Штат РГА хотят сократить на 18 тысяч человек 37
В Золотом активисты «Нацкорпуса» сложили оружие 43
Директор госпредприятия принес детективу НАБУ взятку в $100 тысяч 38
Нефедов: Хорошковский не влияет на мои решения 36
30 октября. Картина дня 85
Яременко извинился перед Зеленским и женой скандальную переписку в Раде 46
Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор 76

В Украине утвердили государственные стандарты по велоинфраструктуры, которые разработал Государственный дорожный научно-исследовательский институт, сообщает пресс-служба Ассоциации велосипедистов Киева.

ГСТУ 8906: 2019 «Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры. Общие требования» своим приказом 15 октября утвердил национальный орган стандартизации - государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества».

Велосипедные ГОСТы вступят в силу 1 октября 2020 года.

Велосипедные ГСТУ содержат общие положения о планировании велосипедной инфраструктуры и разделы о проектировании велоинфраструктуры на улицах, дорогах и перекрестках населенных пунктов, а также вне населенных пунктов и велодорожек. Также в велоГСТУ есть требования к конструкции и эксплуатации велосипедной инфраструктуры и велосипедных парковок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги