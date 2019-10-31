В Украине утвердили государственные стандарты по велоинфраструктуры, которые разработал Государственный дорожный научно-исследовательский институт, сообщает пресс-служба Ассоциации велосипедистов Киева.
ГСТУ 8906: 2019 «Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры. Общие требования» своим приказом 15 октября утвердил национальный орган стандартизации - государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества».
Велосипедные ГОСТы вступят в силу 1 октября 2020 года.
Велосипедные ГСТУ содержат общие положения о планировании велосипедной инфраструктуры и разделы о проектировании велоинфраструктуры на улицах, дорогах и перекрестках населенных пунктов, а также вне населенных пунктов и велодорожек. Также в велоГСТУ есть требования к конструкции и эксплуатации велосипедной инфраструктуры и велосипедных парковок.
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