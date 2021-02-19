У сотрудника Посольства Нидерландов в Украине в центре Киева неизвестные похитили велосипед.

Об этом сообщил первый секретарь Посольства Лодевейк Смур (Lodewijk Smoor).

«Его велосипед последний раз видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Все, кто это видел, дайте мне знать»,- написал он.

В комментариях к своему посту он сообщил, что дипломат, у которого похитили велосипед, подал заявление в полицию.