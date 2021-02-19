также в разделеСтолица
В Киеве – 544 случая COVID-19 за сутки 11
Киев может попасть в оранжевую зону карантина 11
ГБР: 88 подозреваемых по делам Майдана будут судить заочно 11
В Киеве за сутки обнаружили 513 новых случаев COVID-19 15
На станциях «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» взрывчатки не нашли 11
Патрульные задержали в столице пьяного водителя маршрутки 15
В Киеве «заминировали» две станции метро 15
В Киеве поезд смял авто: пассажир погиб, водителя задержали 23
В Киеве снова девушка выпала с балкона многоэтажки 61
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 14 человек 22
В киевском метро запустят модернизированный поезд 72
В Киеве 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа 34
В Киеве коронавирусом заболели еще 308 человек 12
В Киеве из-за падения сосулек пострадали два человека 10
В Киеве камеры начали фиксировать движение полосой для общественного транспорта 18
В Киеве – 211 новых случаев COVID-19 16
На всех станциях киевского метрополитена заменят двери 50
За сутки от COVID-19 умерло 10 жителей Киева 14

У сотрудника Посольства Нидерландов в Украине в центре Киева неизвестные похитили велосипед.

Об этом сообщил первый секретарь Посольства Лодевейк Смур (Lodewijk Smoor).

«Его велосипед последний раз видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Все, кто это видел, дайте мне знать»,- написал он.

 

В комментариях к своему посту он сообщил, что дипломат, у которого похитили велосипед, подал заявление в полицию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
31
Теги