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Здоров'я

Велотренування покращують функції мозку при хворобі Паркінсона

Велотренування покращують функції мозку при хворобі Паркінсона

Регулярні велотренування можуть полегшити стан пацієнтів із хворобою Паркінсона, оскільки це покращує функції мозку.

Результати дослідження опубліковані у журналі Clinical Neurophysiology, пише видання Neuroscience News.

Команда канадських та американських дослідників вперше використала імплантовані пристрої глибокої стимуляції мозку (DBS) не лише для лікування, а й для аналізу активності органу до і після фізичних навантажень.

Протягом чотирьох тижнів пацієнти з хворобою Паркінсона пройшли 12 сеансів на розумному велотренажері.

Цікаво, що він не лише адаптувався до стану людини, а й додатково стимулював розумову й фізичну активність.

— Метою дослідження було виявити, як саме регулярні вправи можуть впливати на нейронну активність у пошкоджених ділянках мозку, — пояснює невролог Аасеф Шейх.

І хоча негайного ефекту після перших сеансів не спостерігалося, наприкінці програми науковці виявили, що активність у рухових центрах мозку перебудувалася, що свідчить про своєрідне “перепрограмування” нейронних зв’язків. Причому зміни фіксували не тільки у зонах з імплантами.

59-річна жінка, яка живе з хворобою Паркінсона вже понад 12 років, розповіла, що велосипед став для неї справжнім порятунком. Завдяки регулярним тренуванням покращилася її хода, енергійність і якість життя.

Попри те, що багато чого ще доведеться з’ясувати, автори дослідження переконані, перші результати вказують на реальну можливість боротися з хворобою не медикаментозно, а через рух та спеціальні програми фізичної реабілітації.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вченівелосипедНовини медицинихвороба Паркінсонатренування
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