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Кабинет Министров Украины разрешил велосипедистам ездить по полосе для маршрутных транспортных средств. Считают, что такое движение более безопасно для велосипедистов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 11 ноября, передает hromadske.

В правительстве также считают, что такие изменения развивают велосипедную инфраструктуру и уменьшают травматизм среди велосипедистов. Это объясняют тем, что общественный транспорт движется со скоростью в среднем 20 км/ч, зато обычные машины — 50 км/ч.

Итак, велосипедисты смогут ездить полосой со знаком «Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств».

Общественная организация U-Cycle в своем отчете указывает, что по сравнению с 2019 годом в сентябре Киеве вдвое увеличилось количество велосипедистов. На 22 перекрестках столицы в будний день активисты насчитали 4569 велосипедистов, а в выходные — 3675, тогда как в 2019 году их было 1798 в будние дни и 1943 — в выходные.

Большинство велосипедистов ездили по тротуару, поскольку, как говорится в отчете, «на дорогах отсутствует велоинфраструктура».

 
ForUm

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