Власти Северной Кореи выпустили два неидентифицированных объекта в Японское море.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает Укринформ.
«В четверг Северная Корея выпустила два неидентифицированных объекта в сторону Японского моря», - говорится в сообщении.
По данным военных Южной Кореи, ракеты были выпущены из Южной провинции Пхьонан в КНДР.
Пока неизвестны ни тип ракеты, ни их дальность полета.
Напомним, в начале октября власти Северной Кореи (КНДР) отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3.
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