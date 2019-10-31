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Власти Северной Кореи выпустили два неидентифицированных объекта в Японское море.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает Укринформ.

«В четверг Северная Корея выпустила два неидентифицированных объекта в сторону Японского моря», - говорится в сообщении.

По данным военных Южной Кореи, ракеты были выпущены из Южной провинции Пхьонан в КНДР.

Пока неизвестны ни тип ракеты, ни их дальность полета.

Напомним, в начале октября власти Северной Кореи (КНДР) отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3.
ForUm

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