Власти Северной Кореи (КНДР) отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3. Об этом сообщает Украинформ со ссылкой на государственное информагентство ЦТАК.

Запуск происходил на восточном побережье страны утром 3 октября. Проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты. При этом, по их словам, угрозы безопасности соседних стран не было.

На испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи. Поздравления участникам испытаний направил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Напомним, в начале сентября в Северной Корее испытали сверхгабаритную реактивную систему залпового огня.