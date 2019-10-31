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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов опроверг влияние Валерия Хорошковского на принятие решений в ведомстве.

Об этом он заявил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады, сообщает «Экономическая правда».

«За последний год я видел Хорошковского два раза, в некоторых органах власти.

Я точно могу заверить, что Хорошковский не поддерживает со мной близких отношений, не общается со мной, и у меня не было с ним встречи один на один», - заявил Нефедов.

Нефедов также подчеркнул, что общался с Хорошковским и Анатолием Макаренко (бывший глава ГТС. – Ред.) по поводу некоторых технологических моментов работы таможни.

«Я откровенно могу сказать, что спрашивал его (Хорошковского. – Ред.), как и господина Макаренко, о том какие он использовал методы, и он мне дал технологический совет относительно специфики пересмотра рисков на топ-20 товаров», - прокомментировал глава таможни.

Нефьодов также опроверг возможность того, что Хорошковский влияет на работу таможни.

«Он точно не влияет сейчас на мои решения», - резюмировал Нефедов.

 
ForUm

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