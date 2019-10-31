Посольство Украины выразило решительный протест в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые происходили 28 октября в Пражском граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдокрымскотатарской организации «Къырым бирлиги», подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республики Крым, сообщает пресс-служба украинского диппредставительства.

«Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытку помешать развитию украинско-чешских отношений», – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению.

«Надеемся, что официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой вместе со всем цивилизованным миром осудило оккупацию Россией Автономной Республики Крым, будут воздерживаться в будущем от любых контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями», – сказано в сообщении.

Напомним, 28 октября президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.