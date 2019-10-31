Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на чешское издание Denik N.

Представитель маргинальной организации «Къырым бирлиги» Тамила Ниметуллаева посетила 28 октября торжественный прием в президентском дворце по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии.

Эта организация, как отмечает издание, играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа.

В то же время она не признана в ЕС.

«ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставителями крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине», - рассказал бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Организация немедленно использовала свое участие в торжественном приеме у президента Чехии.

«Президент Чехии Милош Земан — европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика-дружественное нашей стране государство. «Къырым бирлиги» очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики», - говорится в сообщении организации в Facebook, добавлены также фотографии с мероприятия, в частности, изображение Ниметуллаевой с премьером Чехии Андреем Бабишем.

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представители именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. «Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад», - сказал Овчачек.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов: «Лично я, например, не приглашал бы таких лиц на официальное мероприятие, которое организует министерство иностранных дел». Он добавил, что в вопросе приглашений на прием в президентский дворец, как правило, консультации с внешнеполитическим ведомством не ведутся.

Издание также выяснило, что приглашение на мероприятие в президента Чехии прокремлевской организации удалось получить через русинских активистов.

Как сообщал ForUm, в сентябре Земан принял делегацию «Всемирного Совета подкарпатских русинов». В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине, некоторые из собеседников Земана также известны тесными контактами России.