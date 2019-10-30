также в разделеПолитика
Комитет ВР поддержал арест Дубневича 19
Коболев: «Северный поток-2» могут остановить только санкции Запада 27
Медведчук: При наличии политической воли «большой обмен» можно провести за 5‒7 дней 11
Медведчук: Если политика президента направлена на установление мира в стране, он должен ее реализовать 16
Медведчук: Законодательная инициатива «Оппозиционной платформы – За жизнь» позволит снизить цену газа до 3800‒4000 грн 32
Дания дала согласие на строительство «Северного потока-2» 92
Медведчук считает, что «Слуга народа» не хочет расследования одесской трагедии 2 мая 24
В Раде IX созыва произошла первая стычка 51
Зеленский сетует, что всех из ОРДЛО называют «сепарами» 28
Зеленский назвал 3 этапа достижения мира в Украине 429
ФРГ ратует за разведение сил и в других районах Донбасса 34
В стенограмме разговора Трампа и Зеленского нашли пробелы 76
Посольство Израиля прекратило работу в Украине 300
«Слуга народа» подарил Федине Уголовный кодекс 36
Пристайко: Если «Минск» провалится, нужна будет третья сила 75
ОПЗЖ заставит Нацсовет по ТВ и радиовещанию понести ответственность за их коррупционные схемы 34
Рада ратифицировала соглашение с США по FATCA 26
Кучма: Итоги работы ТКГ открыли путь к «нормандскому саммиту» 63

В Германии заявили, что транзит газа через Украину должен сохраняться, несмотря на строительство «Северного потока-2».

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании разрешить прокладку газопровода «Северный поток-2» в ее водах, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Отвечая на вопрос, остаются ли какие-то политические препятствия для проекта после решения Дании, представитель правительства Германии сказал: «Мы всегда говорили, что у «Северного потока-2» есть политическое измерение, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен сохраняться в будущем».

Зайберт отметил, что Меркель обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным два дня назад, и сказал, что Германия продолжает поддерживать трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской Комиссией относительно транзита газа.

Напомним, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2123 грн.
9
Теги