В Германии заявили, что транзит газа через Украину должен сохраняться, несмотря на строительство «Северного потока-2».

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании разрешить прокладку газопровода «Северный поток-2» в ее водах, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Отвечая на вопрос, остаются ли какие-то политические препятствия для проекта после решения Дании, представитель правительства Германии сказал: «Мы всегда говорили, что у «Северного потока-2» есть политическое измерение, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен сохраняться в будущем».

Зайберт отметил, что Меркель обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным два дня назад, и сказал, что Германия продолжает поддерживать трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской Комиссией относительно транзита газа.

Напомним, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.