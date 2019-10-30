На Инвестиционном форуме в Мариуполе RE: think. Invest in Ukraine¸ который состоялся 29 октября, подписано 12 важных меморандумов о новом сотрудничестве. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Наша команда представила 120 готовых инвестиционных проектов, - сообщил он. - Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки - для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса».

Среди важных документов, которые подписаны на Форуме - Меморандум с Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком о перераспределении частот для обеспечения качественного и быстрого интернета на территории всей Украины. Это означает, что мобильные операторы имеют общий план действий по обеспечению покрытия 4G в селах и на дорогах в течение следующих 4 лет.

Также правительство и ЕБРР подписали Меморандум о финансировании региональных дорог. Первый транш на восстановление местных дорог – € 300 млн.

«Не менее важный документ – Меморандум с вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Джорджиной Бейкер о взаимопонимании между правительством Украины и IFC по государственно-частному партнерству, - отметил Гончарук. - Наши международные партнеры будут инвестировать свои знания и опыт в сфере концессии».

Премьер-министр поблагодарил всех инвесторов и гостей за доверие.

В Кабмине заявили, что форум собрал более 700 гостей со всего мира.