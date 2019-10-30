В Белой Церкви мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры, сообщает полиция Киевской области.

Тело младенца обнаружила возле многоэтажного дома местная жительница.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили тело новорожденной девочки, шея которой была обвита пуповиной и остатки плаценты. По имеющимся биологическим остаткам также установлено, что ребенка могли выбросить из квартиры, расположенной на 7 этаже.

Роженицей оказалась 20-летняя молодая женщина. Полиции она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванном родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

Тело новорожденной девочки направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сейчас по состоянию здоровья 20-летняя мать, воспитывающая малолетнюю дочь, находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Во время досудебного следствия работники полиции установят причины такого страшного поступка матери роженицы.