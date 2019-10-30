Министерство иностранных дел Болгарии дало подозреваемому в шпионаже российскому дипломату 24 часа, чтобы покинуть страну. Это произошло после того, как Москва не удовлетворила запрос отозвать дипломата до 28 октября, пишет Радио Свобода.

Посольство России в Болгарии подтвердило, что получило письменную ноту с требованием для одного из девяти своих первых секретарей покинуть страну. В дипломатическом представительстве пообещали, что лицо уедет из страны до дедлайна.

МИД Болгарии, офис прокурора и российское посольство не раскрывают имени дипломата.

28 октября досудебное расследование в отношении россиянина прекратили из-за его дипломатического иммунитета.

По данным правоохранителей, сотрудник посольства имел тайные встречи с болгарскими чиновниками, включая лицо, имевшее доступ к секретной информации о делах Болгарии, НАТО и Европейского Союза. Дипломат пытался передать данные другой стране.

По данным издания Mediapool, это первый публичный случай депортации российского дипломата с 2001 года.

Болгария стала членом НАТО в марте 2004 года. Через три года она вступила в Европейский Союз.

В 2018 году Болгария присоединилась к партнерам с НАТО и ЕС, высылавшим российских дипломатов из-за нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Англии.

В сентябре Болгария обвинила бывшего депутата Николая Малинова в шпионаже в пользу России и отмывании денег для российских организаций.