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Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов (фракция «Слуга народа») подарил депутату из фракции «Европейская солидарность» Софии Федине экземпляр Уголовного кодекса Украины.

Вручение книги состоялось во время заседания парламента, сообщает Укринформ.

«У нас уже сложилась такая традиция – делать подарки книгами, чтобы развивать свои нравственные, деловые и профессиональные качества. Я тоже решил взамен подарить книгу коллегам, в частности, госпоже Федине. Сначала я подумал, что надо подарить книгу Карнеги, но потом подумал, что она не сможет реализовать превентивные функции права, поэтому решил, что оптимально будет подарить госпоже Федине Уголовный кодекс Украины. Эта книга будет содержательной, и уместной, и актуальной», - отметил Неклюдов.

При этом он процитировал строки из стихотворения Владимира Высоцкого: «Я, например, на свете лучшей книгой считаю Кодекс уголовный наш».

Как сообщалось, депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила  возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

 
ForUm

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