Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в отношении возможного похищения сотрудниками полиции автомобиля марки Mazda. Уголовное производство зарегистрировано по информации, обнародованной в эфире программы «ТСН», сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро.

В сюжете говорится, что автомобилем, похищенным полгода назад у киевлянина Максима Шкварко, длительное время пользовались два брата – действующие сотрудники полиции Харькова.

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Следователи Государственного бюро расследований принимают меры по установлению местонахождения автомобиля и основания его возможного противоправного использования правоохранителями.

Кроме того, следователи ГБР предоставят оценку действиям правоохранителей, которые расследовали факт похищения автомобиля потерпевшего.