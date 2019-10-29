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Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил журналистам перед началом инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, отвечая на вопрос, готов ли Зеленский ко встрече с Путиным, передает УНИАН.

«Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь», - сказал Пристайко.

При этом глава МИД подтвердил, что был свидетелем этих телефонных разговоров. В то же время Пристайко отказался отвечать на вопрос, занимал ли Зеленский во время общения с Путиным жесткую позицию, отметив, что не все публикуют и рассказывают о разговорах президентов. «Мы этого не делаем», - сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита «нормандской четверки» созданы и он состоится в Париже.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон».
ForUm

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