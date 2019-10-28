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Столичные медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией в Киеве.

Ранее сообщалось о госпитализации женщины 1986 года рождения с подозрением на эту инфекцию, передает «Сегодня».

«Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели заключительную дезинфекцию. У заболевшей – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз «дифтерия» не подтвердился. Детей разрешили отвезти к бабушке в Житомирскую область», – рассказала заместитель директора Киевского лабораторного центра Минздрава Наталья Гунченко.

Напомним, ранее в Киеве был подтвержден случай дифтерии у 9-летнего мальчика.

 
ForUm

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