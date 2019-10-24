В Ужгороде ввели ряд противоэпидемических мероприятий в связи с заболеванием дифтерией. В областную инфекционную больницу направили 15 человек, сообщает Радио Свобода.

Диагноз пятикурснику медицинского факультета №2 медики установили 17 октября по результатам исследования в бактериологической лаборатории. После того в больницу попали двое контактировавших с больным студентом УжНУ, а вчера еще 12. Об этом сегодня на заседании протиепидкомисии рассказал Василий Решетар, начальник управления здравоохранения Ужгородского горсовета.

«После того как у пятикурсника медицинского факультета УжНУ диагностировали дифтерию, мы начали обследование контактов больного. Всего в областную инфекционную больницу направлены 15 человек, у которых был обнаружен возбудитель дифтерии, - сообщил Решетар. - В двух из этих госпитализированных проявились клинические признаки дифтерии, поскольку прошел инкубационный период. Хотя они попали в больницу без жалоб».

По словам начальника управления, в городе необходимо остановить вспышку заболевания, поэтому специалисты разработали схему определенных противоэпидемических мероприятий. В частности, составили график прививки студентов и преподавателей разных факультетов УжНУ. Для этого в городе выделили 8000 доз вакцин. «Решается вопрос о прививки иностранных студентов, мы направили запрос в Минздрав», - добавил Решетар.

Город обеспечен на 100% вакцинами против дифтерии, но нет противодифтерийной сыворотки. Все 8 доз, которые были в областной клинической инфекционной больнице, использованы.

Сейчас руководство УжНУ направило запрос в посольство Индии по поставке партии сыворотки непосредственно в Ужгород, сообщил первый проректор УжНУ Александр Сливка. Кроме того, ограничили учебный процесс на медицинском факультете №2, рассматривается такая же возможность для студентов другого медицинского факультета и стоматологического факультета.

В Ужгороде работает восемь пунктов прививки на базе семейных амбулаторий, обустроены еще три пункта в Ужгородском национальном университете.