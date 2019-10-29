Астрономы установили, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея соответствует всем параметрам и может считаться карликовой планетой. Результаты открытия опубликованы в журнале Nature Astronomy, сообщает Укринформ.

С помощью приемника SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) международный коллектив ученых получил новые изображения астероида Гигея, которые дают основания для перевода ее из астероидов в карликовые планеты.

Чтобы считаться карликовой планетой, небесное тело должно удовлетворять четыре требования. Трем из них Гигея отвечала и раньше: она вращается по орбите вокруг Солнца; не является ничьим спутником; не может, в отличие от планет, расчистить район своей орбиты от других объектов. А вот насчет четвертого - иметь массу, достаточную для того, чтобы под воздействием собственной гравитации принять примерно сферическую форму, - были сомнения.

Новое исследование подтвердило сферическую форму Гигеи и позволило оценить ее размеры. Потенциально этот астероид может отобрать у Цереры «звание» самой маленькой карликовой планеты в Солнечной системе. Ее диаметр немного превышает 430 километров в то время, как диаметр Цереры составляет 950 километров. Если это произойдет, Гигея станет самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы. Самая большая карликовая планета из пяти признанных официально - Плутон - имеет диаметр около 2400 километров.

Сейчас карликовыми планетами признаются пять объектов Солнечной системы - Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа и Церера. Еще несколько десятков объектов, как и Гигея, являются кандидатами в карликовые планеты.