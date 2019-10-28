В Чернигове городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила приостановить обучение в школе №7 из-за вспышки гепатита «А», сообщает пресс-служба горсовета.

«Решением комиссии обучение в школе приостановили до конца недели. Все сотрудники и учащиеся 1-2-х и 5-х классов пройдут обследование», - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня в областной детской больнице с диагнозом гепатит «А» на лечении находится 16 учеников школы № 7. Детям назначено соответствующее лечение. В школе проводят усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Напомним, гепатит «А» еще называют болезнью немытых рук, поскольку распространение болезни связано с несоблюдением правил личной гигиены.