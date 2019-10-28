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Партия «Слуга народа» намерена провести съезд 9-10 ноября для смены своего лидера.

Об этом сообщил на брифинге лидер партии, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передают Українські новини.

«Или девятого, или десятого ноября это (съезд партии) будет. Перечень вопросов ещё будет формироваться, в том числе касательно смены председателя партии», - сказал он.

Также среди возможных тем съезда Разумков назвал выборы в объединенные территориальные общины.

Напомним, 1 октября председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что собирается сложить полномочия председателя партии «Слуга народа».
ForUm

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