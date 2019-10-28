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Броварская местная прокуратура сообщила о подозрении трем лицам, которые с целью убийства расстреляли авто с пострадавшими.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 21 октября подозреваемые, заранее распределив роли между собой, с целью убийство других лиц находились неподалеку автодороги вблизи с. Княжичи в Броварском районе, по которой на автомобиле двигались пострадавшие.

Один из подозреваемых умышленно совершил столкновение с автомобилем пострадавших, чем вызвал вынужденную остановку транспортного средства. После этого другой подозреваемый, находясь в кустах на обочине дороги с заранее заготовленным огнестрельным оружием, совершил не менее трех выстрелов в лобовое стекло автомобиля, в котором находились пострадавшие. В результате последние покинули салон автомобиля и убежали, а подозреваемый совершил еще не менее двух выстрелов в их сторону. В результате две пули попали в одного из мужчин, причинив ему телесные повреждения. Однако он начал сопротивляться. Именно благодаря этому злоумышленникам не удалось завершить свой преступный умысел до конца.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Накануне одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух других подозреваемых.
ForUm

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