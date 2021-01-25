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Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах, работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева.

Соответствующую информацию Нацполиция предоставила в ответе на запрос «Слідства.Інфо».

«Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции в должности заместителя начальника Днепровского управления полиции - начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве», - говорится в ответе полиции.

Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пять правоохранителей. Позже ему объявили подозрение, в частности, в организации умышленного убийства полицейских. Последние несколько лет это дело  фактически лежит без движения в Броварском суде Киевской области.

Куряту уволили из полиции в результате служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности. А в конце 2018 тогдашний глава Национальной полиции Сергей Князев отправил Куряту управлять полицией Бахмута.

Трагедия в Княжичах Киевской области произошла в ночь на 4 декабря 2016-го года. Киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей дома, но во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка. В ту ночь погибло двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа.
ForUm

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