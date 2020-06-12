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В селе Княжичи Броварского района Киевской области подстрелили депутата райсовета, сообщает пресс-служба областной полиции

Сообщение о конфликте между местными жителями в селе Княжичи поступил на спецлинию 102 в 15:28. На месте было установлено, что конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка осуществил выстрелы в сторону своего соседа.

Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранения нижних конечностей. У стрелка на месте происшествия сотрудники полиции изъяли газовое оружие, переделанное в травматическое. Оно направлено на проведение экспертизы. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

Следователи выдали потерпевшему постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений. По результатам СМЭ будет принята окончательная правовая квалификация и объявлено о подозрении нарушителю. Продолжается следствие.

 
ForUm

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