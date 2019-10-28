На странице президента Владимира Зеленского в Facebook опубликована полная версия его двухдневной поездки в Золотое.

«Два дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронта. Там, где обстрелы - не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир. Искренние встречи, откровенные разговоры, общие надежды. Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе», - прокомментировал Зеленский свою поездку.

Посещение Золотого президент начал с прохождения пункта пропуска. Позже начальник Генштаба Руслан Хомчак познакомил его с военными, которые дислоцируются в указанном районе. Бойцы пригласили главнокомандующего на совместный ужин.

На следующий день Зеленский провел совещание в местной школе и объявил о назначении нового главы Луганской ОГА - Сергея Гайдая. Президент ночевал в доме одного из местных жителей.

В видео также показан момент, как Зеленский общается с противниками разведения войск в Золотом. С этими бойцами произошел спор, вызвавший общественный резонанс.

Позже пресс-центр штаба ООС сообщил, что люди в военной форме, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины.