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Режиссер Олег Сенцов прокомментировал разговор президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом в субботу, 26 октября.

«Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна», — написал Сенцов в своем Facebook.

Напомним, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.
ForUm

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